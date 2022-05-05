أخصائي في علم الفيروسات: من المتوقع ظهور متفرعات ثانوية عن متفرعات أوميكرون بسبب طبيعة سرعة انتشاره

قال الاخصائي في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، اليوم الخميس، ان التوقعات تشير الى امكانية ظهور متفرعات ثانوية عن متفرعات متحور أوميكرون بسبب طبيعة سرعة انتشاره.وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن متحور أوميكرون عرف بتعدد الطفرات التي طرأت عليه وهي غالبا تهم بروتين "سبايك" مما ساهم في حدوث أطياف جينية متعددة.ولفت الى أن متغيرات أوميكرون ظهرت بالتسلسل الزمني التالي وهي أولا "بي ايه 1" ثم "بي ايه 2" ثم "بي ايه 3" وأخيرا "بي ايه 4 و بي ايه 5" اللذان ظهرا في جنوب افريقيا وانتقلا الى عدة دول أخرى وهما متغيرين ذات متابعة حسب ما صنفته منظمة الصحة العالمية.وتفرع عن المتفرع "بي ايه 2" متغير وهو "بي ايه2.12.1" ظهر خلال الاسبوع الجاري في الولايات المتحدة الامريكية ولازال حاليا تحت الدرس.وبيّن أن هذه المتغيرات طبيعية لفيروس يحاول أن يتأقلم مع مناعة التلقيح، معتبرا أن الحل الوحيد لمجابهة هذه الفروع هي الجرعات التعزيزية لاسيما وأنه بعد انقضاء 4 أشهر تتقلص فاعلية المناعة المكتسبة ويجب اعادة تعزيزها بجرعات اخرى.