عاصفة رملية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ01 (تونس/قابس) وفي ولايتي مدنين وتطاوين


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 12:57 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها ظهر اليوم الخميس، عن عاصفة رملية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ01 (تونس/ قابس) وذلك من الكلم 378 محوّل وذرف، إلى الكلم 390 محوّل قابس الشمالية وكذلك بكامل مرجع نظر ولايتي مدنين وتطاوين.


وقد دعت إدارة الحرس الوطني، مستعملي الطريق، إلى "التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل".

ووضعت على ذمّتهم أرقام مكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني):


71.963.512.

71.960.448.

كما يُمكنهم الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.


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