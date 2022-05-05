سليانة: القبض على 3 أشخاص ضمن شبكة مختصة في سرقة المولدات والأسلاك الكهربائية بمعتمديات الكريب و العروسة وقعفور


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 12:04 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بقعفور التابعة لولاية سليانة، مساء أمس الأربعاء، من القبض على 3 أشخاص من بين شبكة مختصة في سرقة المولدات الكهربائية ذات الضغط العالي والأسلاك الكهربائية والنحاسية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز فضلا عن سرقة المعدات النحاسية بمحطات ضخ المياه التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكل من فروعها بمعتمديات الكريب والعروسة و قعفور


وبين مصدر أمني ل(وات) أن المظنون فيهم تترواح أعمارهم بين 30 و50 سنة وجميعهم أصيلي معتمدية قعفور، لافتا إلى أن المصالح الامنية حجزت لديهم كميات من الأسلاك النحاسية

وأفاد بان النيابة العمومية بسليانة أذنت بمباشرة الأبحاث واستكمالها باعتبار تورط أشخاص آخرين أصيلي معتمديات مجاورة في عمليات السرقة، تم إدراجهم بالتفتيش.

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