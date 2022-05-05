"الاستعدادات حثيثة لحسن تنظيم مؤتمر تيكاد 8 وتونس لديها كل الإمكانات لإنجاح التظاهرة" (وزيرة الصناعة)

أفادت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة القنجي، أن الاستعدادات حثيثة ومتواصلة لحسن تنظيم مؤتمر تيكاد 8 مؤكدة أن الدولة التونسية قد وفرت كل الوسائل لضمان نجاح هذا الحدث الكبير، مؤكدة "أن تونس لديها كل الإمكانات لإنجاح هذه التظاهرة الدولية".وبينت خلال مشاركتها أمس الثلاثاء، بالعاصمة الكينية، نيروبي، في أشغال المنتدى الاقتصادي للشراكة بين القطاع العام والخاص في اليابان وافريقيا، أن المؤتمر يهدف إلى دعم فرص التعاون بين تونس واليابان والبلدان الافريقية في مختلف القطاعات الواعدة والتي ستمكن من جعل تونس بوابة للاستثمار نحو افريقيا وأوروبا، وفق ما نشرته الوزارة، على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، الأربعاء.وأضافت، أن مؤتمر تيكاد 8 سيمكن من تحقيق شكل جديد من الشراكة الثلاثية تبنى أساسا على مزيد دفع المبادرة الخاصة والنهوض بتنافسية المؤسسات والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتجديد والابتكار والمعرفة وإحداث المؤسسات الناشئة.وشدّدت الوزيرة، على ضرورة النهوض بالاستثمار في تونس وفي إفريقيا، خاصّة، في ظلّ تداعيات الحرب الروسيّة الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات والحبوب والمواد الأولية.كما أكّدت، ضرورة معاضدة الجهود الدولية للانتقال الطاقي وإنتاج الكهرباء باعتماد من الطّاقات المتجددة في تونس، خاصّة، وأنّ 40 بالمائة من سكّان إفريقيا لا يحصلون على الكهرباء هذا إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية في القارة السمراء.ويندرج تنظيم هذا المنتدى، الذّي حضره، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، " تاكاكو سوزيكي" ووزير دولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، " ووزيرة دولة للصناعة والتجارة وتنمية المؤسسات الكينية، في إطار الإعداد لفعاليّات القمّة الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8 " والتداول بشأن المحاور الأساسية لهذا الحدث الدولي، لا سيما، الابتكار في افريقيا والتكامل والتصنيع والبنية التحتية الرقمية وحلول التمويل في افريقيا.كما شاركت الوزيرة في أشغال جلسة عمل ثنائية تونسية يابانية على هامش المنتدى خصصت للتطرق إلى آخر الاستعدادات لاحتضان تونس قمة تيكاد 8 يومي 27 و28 أوت القادم في أحسن الظروف.وتطرّقت، القنجي، بالمناسبة، إلى "المستوى المتميّز للعلاقات التونسيّة اليابانية، والتّي شهدت تقدما ملحوظا خصوصا خلال السنوات الأخيرة من خلال توسيع مجالات الاستثمارات وانتصاب المشاريع الناجحة اليابانية في تونس، الناشطة في قطاعات مختلفة خاصة في المجال الصناعي ومكونات السيارات والكابلات والنسيج التقني والطاقة، بالإضافة إلى اختيار اليابان لتونس كوجهة استثمارية ثالثة بعد فرنسا وإيطاليا.