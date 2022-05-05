حزب "التحالف من أجل تونس" يدعو إلى المشاركة بكثافة في مظاهرات 8 ماي المطالبة بالمحاسبة

دعا حزب "التحالف من أجل تونس" اليوم الخميس عموم المواطنين إلى المشاركة بكثافة في مظاهرات المطالبة بالمحاسبة التي ستنظم يوم 8 ماي الجاري وذلك "دفاعا على وطنهم ودولتهم ونظامهم الجمهوري".كما طالب التحالف في بيان له ،النيابة العمومية والقضاء بضرورة الإسراع في محاسبة كل الأطراف والأشخاص الذين أجرموا في حق تونس وذلك لإقامة دولة العدل وتكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب مؤكّدا على ضرورة المتابعة القضائية لتصريحات التحريض على العصيان والعنف من حيث كان مصدرها.ودعا الحزب إلى تسريع التحقيقات لكشف أسباب اندلاع الحرائق المشبوهة التي اندلعت في جهات عديدة يومي عيد الفطر والتي بلغت أكثر من 110 حريقا مضيف ان ذلك يؤكّد افتعالها وصبغتها الاجرامية .وفي هذا الصدد شجب التحالف من اجل تونس "اتهام" حركة النهضة لمؤسسة الحماية المدنية ورجالها بالتقصير والتأخر في مجابهة الحريق الذي جد صبيحة يوم عيد الفطر بمدينة قابس معتبرا انّ بيان الحركة كان حجة عليها يبيّن تحريضها على جهاز الإطفاء والمؤسسات السيادية للدولة وإمعانا في تقسيم المجتمع التونسي وبثّ الفتنة والكراهية والتباغض بين التونسيين.ودعا الحزب إلى مزيد اليقظة والانتباه لكل ما يدعو للرّيبة ويشكّل تهديدا للسلم الاجتماعي والأملاك العامة والخاصة وخصوصا حماية صابة منتوجات الموسم الفلاحي من أي فعل اجرامي يهدف لتجويع الشعب التونسي.