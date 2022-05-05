الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول):" الترجي الجرجيسي عازم على العودة بالفوز من باجة" ( المدرب منير راشد )

أكد منير راشد مدرب الترجي الجرجيسي أنّ تحضيرات الفريق للمرحلة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى جرت في أجواء طيبة وممتازة، لافتا النظر الى أنّ كامل العناصر مدركة لحجم المسولية وستدافع عن حظوظها من أجل البقاء في صفوف فرق النخبة.وقال في تصريح على الصفحة الرسمية للترجي الجرجيسي ان فريقه عازم على كسب الانتصار في المباراة التي ستجمعه بالأولمبي الباجي، بعد غد السبت، لحساب الجولة الأولى من مرحلة تفادي النزول.و أفاد أنّ المباراة تكتسي أهمية أكبرى لكلا الفريقين، مشيرا الى أنّ الأولمبي الباجي يعد منافسا محترما ويعتبر من أكثر الفرق التي واجهها الترجي الجرجيسي في هذا الموسم، خلافا لبقية المنافسين في سباق تفادي النزول، نجم المتلوي وأمل حمام سوسة.يذكر أنّ الترجي الجرجيسي كان قد أنهى المرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى في المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 3 انتصارات و 4 تعادلات مقابل 7 هزائم، في حين أنهى الأولمبي الباجي المرحلة الأولى بالمركز السادس برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات و 4 تعادلات مقابل 6 هزائم.وكان الترجي الجرجيسي قد سبق له أن واجه الألمبي الباجي ضمن المجموعة الأولى، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الأولمبي الباجي بنتيجة 2 - 0 ، قبل ان ينتصر أبناء المدرب منير راشد في لقاء الاياب بملعب بوجمعة الكميتي بنتيجة 1 - 0 .