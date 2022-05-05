إحباط عمليتي هجرة سرية بقليبية وقرقنة وضبط 28 مهاجرا غير نظامي (الناطق باسم الحرس)

أحبطت وحدات منطقة الحرس البحري بنابل، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل قليبية وضبطت 22 "مجتازا"، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني.ووفق ذات المصدر، ضبطت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري بقرقنة ستة أشخاص "كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي".