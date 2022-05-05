أريانة: "قصر الزاوش"... معلم تاريخي آخر في طريقه إلى الاندثار

وسط مدينة أريانة، وتحديدا وراء مقر المصالح التقنية للبلدية ومصالح الحالة المدنية، توجد بناية مهجورة متداعية للسقوط، قلّ من يعرفها من عامة الناس أو يملك معلومات عنها.هذه البناية، التي تعرف ب"قصر الزاوش" الذي تحيط به حديقة كبيرة بها أشجار نخيل، معلم تاريخي يتوارى تماما منذ 1999 وراء المبنى الإداري البلدي، وكأنه يخجل من الحال التي آل إليها في ظل إهمال تام لم يسلم منه أي من قصور أريانة التاريخية، مثل "قصر رافو" أو "قصر البكوش".وتتداول صفحات التواصل الاجتماعي صورا "محزنة" لما صار عليه المعلم. غرف متداعية للسقوط، وبعض الأسقف سقطت... جليز نادر مقتلع ومكسر، أبواب مكسورة، وزخارف بهتت ألوانها بفعل العوامل الطبيعية.يرجع بناء القصر إلى القرن الثامن العشر، وتعود ملكيته إلى الجنرال بشير الزاوش، ويعتبر من المعالم القديمة القليلة التي مازالت قائمة في أريانة، وهو أحد القصور الكبيرة التي تحتضنها المدينة إلى جانب قصر البكوش وقصر بن عياد وقصر رافو.وتعود جل قصور أريانة إلى القرن التاسع عشر، ويغلب على زخارفها الطابع الإيطالي، إلا أن التصاميم تستلهم من العمارة التونسية الأصيلة ومن الطراز الأندلسي، بصحن مكسو بالجليز وتحيط به الغرف وتزينه الأعمدة المرمرية والأقواس والشبابيك التي تطل على الصحن.لا يدخل القصر حاليا في دائرة اهتمام السلط المحلية، ولا توجد خطط لصيانته، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء، مصدر من بلدية أريانة.وقد ورد في الصفحة الرسمية لبلدية أريانة، أن لجنة صيانة التراث وتثمينه ودعم الصناعات التقليدية والسياحة، اجتمعت بتاريخ 28 جانفي 2020 وتطرقت "إلى متابعة دراسة المعالم الأثرية: قصر رافو وقصر الزاوش، وتثبيت المسلك السياحي بعد مراجعته وتحديد الأنشطة المزمع القيام بها في شهر الإحتفال بالتراث".ومنذ ذلك الاجتماع لم يصدر عن البلدية أو بقية الأطراف المتدخلة، مثل مصالح وزارة الثقافة، ما يفيد بأن المعلم محل اهتمام أو أن وضعيته الكارثية حركت سواكن القائمين على صيانة التراث، على خلاف قصر بن عياد بأريانة (قصر بلدية اريانة) الذي تم تصنيفه كمحمية تاريخية وأثرية بموجب قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أفريل 2022، أو قصر برج البكوش، الذي تم تصنيفه ضمن المعالم التاريخية المحمية بقرار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 21 جانفي 2021.ويحدو متساكني أريانة الأمل في أن يسلم قصر الزاوش من الاندثار على غرار عدة قصور وأبراج تاريخية أخرى، ومنها "برج المستيري"، الذي تحول إلى مركز تجاري، و"دار الزريبي" و "دار بوسن"، التي اصبحت مقر "الكنام"، وقصر النسيم وبرج للا بيا (حمام البنا).