صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي ينصان على احداث المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة والمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 4 ماي 2022 أمران رئاسيان يتعلقان باحداث مؤسستي تعليم عال وبحث بمنوبة والكاف.وينص الفصل الاول من الامر الرئاسي عدد 445 لسنة 2022 المؤرخ في 25 أفريل 2022 على احداث مؤسسة تعليم عال وبحث يطلق عليها تسمية "المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة".ويقضي الامر الرئاسي عدد 446 لسنة 2022 المؤرخ في 25 افريل 2022 في فصله الأول باحداث المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف.ونص الامران الرئاسيان على وضع المؤسستين الجامعيتين الجديدتين تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة احكام الفصلين 14 و24 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.