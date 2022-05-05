تعهّد مندوب حماية الطفولة بالبحث في شبهة تعرّض طفل إلى تحرّش من قبل معلم بمعتمدية الشبيكة

تعهّد مندوب حماية الطفولة بالقيروان بالتعاون مع فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بحفوز بالبحث في شبهة تعرّض طفل بالمدرسة الابتدائية "الهدايا" بعمادة الجواودة من معتمدية الشبيكة إلى تحرش جنسي من قبل معلم بالمدرسة المذكورة.وقال مندوب حماية الطفولة بالقيروان، صبري بحيبح، في تصريح لـ(وات)، إنه "تلقى إشعارا يوم الجمعة المنقضي يفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 12 سنة ويدرس بالسنة السادسة ابتدائي إلى تحرّش من قبل معلمه الذي أراد ملامسته في أماكن حساسة واقتياده إلى الوحدة الصحية بالمدرسة، متفوّها بكلام مناف للأخلاق وجارح، جعل الطفل في حالة نفسية سيئة"، بحسب الاشعار الذي ورد على المندوب.وأكد انه تم في نفس اليوم إعلام وكيل الجمهورية وتوجيه عائلة الطفل إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بحفوز، وتم سماع الطفل بحضور وليّه، إلى جانب الإذن بتأمين المرافقة النفسية له، موضحا انه تم اليوم، بعد انقضاء عطلة عيد الفطر، تكليف أخصائية نفسانية بالموضوع واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمرافقة النفسية لطفل في انتظار ما سيسفر عند البحث.واوضح بحيبح ان الطفل يرفض حاليا العودة إلى الدراسة بنفس المدرسة وسيتم النظر في إمكانية تحويله إلى مدرسة أخرى قريبة من مقر سكناه.ومن جانبه، أكد المندوب الجهوي للتربية بالقيروان، عادل الخالدي، لـ (وات)، انه تم فتح تحقيق يوم الجمعة الفارط في شبهة تحرّش من قبل معلم على تلميذ بالمدرسة الابتدائية "الهدايا" بالشبيكة، فضلا عن تكليف أخصائية نفسانية من المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان لمتابعة وضعية الطفل.وأضاف ان النيابة العمومية ستتخذ الإجراءات المناسبة إثر إتمام فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل عملية سماع الطرفين، وفق تأكيده.