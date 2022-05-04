"إنشاء اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة" محور لقاء سعيد بعميد المحامين

التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة.وتمحور اللقاء حول "إنشاء اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة، ودور قطاع المحاماة في هذه اللجنة"، بحسب ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة.وكان الرئيس سعيد أعلن الأحد الماضي في كلمة إلى الشعب التونسي ليلة عيد الفطر، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة، تنهي أعمالها في ظرف أيام، وأنه سيتم تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار الوطني الذي ستشارك فيه المنظمات الوطنية الأربع، مبينا أنه سيتم صياغة المطالب في شكل مشروع سيعرض على الاستفتاء في الموعد المحدد له في 25 جويلية 2022.وأكد أن هذا الحوار الوطني سيكون مفتوحا أمام "من انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي انطلقت في 25 جويلية 2021، ولن يكون مفتوحا أمام من وصفهم بأنهم "باعوا أنفسهم، ولا وطنية لهم، ولمن خربوا وجوعوا، ولمن نكلوا بالشعب"، حسب بقوله.