تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة محور استقبال رئيس الدولة للعميد صادق بلعيد

استقبل رئيس الدولة قيس سعيد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، وتناول اللقاء،وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية، جملة من المسائل القانونية والدستورية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى موضوع تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة.وأكد رئيس الجمهورية أن "المشاركة مفتوحة امام كل من ساند مسار التصحيح يوم 25 جويلية 2021."ووفق البلاغ ستنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين فرعيتين إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية.وكانت الاستشارة الاكترونية قد انتظمت خلال الفترة من منتصف جانفي الى يوم 20 مارس المنقضيين وشارك فيها اكثر من 500 الف مشارك.وكان الرئيس قيس سعيد قد اعلن مساء الاحد الماضي في كلمة توجه بها الى التونسيين بمناسبة عيدي الفطر والشغل، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة، تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات، عملا بالأمر الرئاسي المتعلق بالاجراءات الاستثنائية.وأضاف أنه سيتم تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار الوطني الذي ستشارك فيه المنظمات الوطنية الاربع، مبينا انه سيتم صياغة المطالب في شكل مشروع سيعرض على الاستفتاء في الموعد المحدد له في 25 جويلية 2022.وأكد أن هذا الحوار الوطني سيكون مفتوحا امام " من انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي انطلقت في 25 جويلية 2021 ، ولن يكون مفتوحا أمام من وصفهم "بأنهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم، ولمن خربوا وجوعوا، ولمن نكلوا بالشعب".