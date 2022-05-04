توزر: عمليات تلقيح العراجين في مراحلها الأخيرة والعوامل المناخية كانت ملائمة لإتمام العملية (مندوبية الفلاحة)

تشرف عمليات تلقيح عراجين النخيل بواحات ولاية توزر على نهايتها وقد تقدمت العملية حتى يوم 28 أفريل الماضي بأكثر من 80 بالمائة في الواحات الحديثة و60 بالمائة في الواحات القديمة، وفق رئيس دائرة الارشاد والنهوض الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية طلال حمزة .وأضاف حمزة ل"وات" أن العوامل المناخية كانت في مجملها ملائمة لإتمام عمليات التلقيح وخاصة من حيث برودة الطقس رغم هبوب الرياح المتواصل في الفترة الأخيرة، ولفت الى أن موسم التلقيح يواجه غلاء اليد العاملة ما يرفع تكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح.وأشار الى أنه وبالنظر الى أهمية عملية التلقيح فقد قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببرنامج للتوقي من عنكبوت الغبار بعد اصدار وزارة الفلاحة بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية للبرتوكول الصحي الخاص بمكافحة هذه الآفة والمتضمن للتدخلات الوقائية والتدخلات العلاجية.وتم في هذا السياق تنفيذ أيام تحسيسية في كامل معتمديات الولاية شملت عددا كبيرا من الفلاحين ورؤساء المجامع الفلاحية بحضور مختلف الأطراف المتدخلة، واضاف أن الفلاحين ومجامع التنمية الفلاحية الذين لم يتمكنوا من حضور الأيام التحسيسية يمكنهم التوجه الى خلايا الارشاد الفلاحي للاطلاع على الطرق العلمية في مكافحة عنكبوت الغباروذكر بأن المجمع المهني المشترك للتمور يوفر لفائدة الفلاحين مادة "البخارة" أي الكبريت المذاب في الماء والذي يتم رشه للقضاء على الحشرة.