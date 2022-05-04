بمناسبة اليوم العالمي للصحافة - المدرب التونسي نور الدين بوفالغة يكتب حول علاقة المدرب بالصحفي

التقط المدرب التونسي نورالدين بوفالغة عضو الاطار الفني الموسع لمنتخب الامارات لكرة القدم اللحظة المناسبة ليعبر عن رايه في موضوع علاقة المدرب بالصحفي من خلال تدوينة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة .وخرج بوفالغة بذلك عن نمط خطاب اغلب الفنيين الذين تقتصر اهتماماتهم على" المستطيل الاخضر" فيما تحتاج كل اطراف اللعبة الى حوار تتقاسم فيه المقاربات وتناقش طبيعة العلاقة في ما بينها.وكتب بوفالغة المقيم في الامارات والذي يحمل شهادة دكتوراه في علم النفس الرياضي وشغل سابقا خطة مستكشف المواهب كرة القدم التونسية المقيمة في الخارج بالتعاون مع وزارة الرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم تدوينة بمناسبة اليوم العالمي لصحافة قال فيها بالخصوص "ان علاقة المدرب بالصحفي يجب ان تكون مبنية على الاحترام المتبادل . فالصحافي يبحث على المعلومه والمدرب مطالب بالإجابة على السؤالات التي يطرحها الصحفي " مؤكدا على ان هذا الامر يجب ان يكون منظما ضمن مؤتمرات صحفية.واضاف ان المدرب ملزم بالحضور لهذه المؤتمرات وهو محمي بحيث ان كل شيء مسجل و لا يمكن ان تسند اليه أقوال لم تصدر عنه كما ان الصحفي يجد المعلومه كاملة وبامكانه كتابة كل ما يقوله المدرب بكل حريه .ولاحظ انه "اذا كان الامر غير منظم فان الامر لا يخلو من بعض المشاكل فقد تسند للمدرب أقوال لم يقلها كما ان الصحفي كذلك قد يعاب عليه كتابة أشياء غير صحيحة "وشدد على اهمية المؤتمر الصحفي ملاحظا ان الفيفا ينظم هذا الامر ويلزم النوادي والمنتخبات بتنظيم المؤتمرات الصحفية .وقال " انا شخصيا علاقتي مميزة بالصحافة والصحافيين بل اكثر من ذلك مهنة الصحافة تستهويني ولو لم اكن مدربا لوددت ان اكون صحفيا رغم ان مهنة الصحافة مهنة المتاعب كما يقال عنها شأنها شأن مهنة التدريب في كرة القدم كلا المهنتين لا تخلو من الصعوبات و"البهذلة" ان صح القول ورغم ذلك اني احب التدريب وأعشق الكتابة "يذكر ان المدرب نور الدين بوفالغة سبق ان درب اندية في تونس وفي الامارات و السعودية وعمان كما كانت له تجارب ضمن مراكز تكوين الشبان للترجي التونسي وباريبس سان جرمان.بوفالغة يتقن التواصل مع الاعلاميين ومع اوساط كرة القدم سواء من خلال التواصل المباشر او من خلال تدويناته. وكتب مؤخرا تدوينة استهلها ب "هذه حكايتي مع الرئيس" استعرض فيها علاقته بالرئيس الليبيري نجم كرة القدم العالمية سابقا جورج وياه الذي جمعته به علاقة عمل وصداقة طويلة في نادي باريس سان جرمان وفي نادي ميلان زمن المدرب انشيلوتي ثم في نادي الجزيره الاماراتي.