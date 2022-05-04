قابس: تسجيل 04 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 04 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" بقابس الجنوبية بعد ان تلقت نتيجة 39 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بعدوى الفيروس.وبلغ العدد الجملي للمصابين 29177 مصابا ومصابة تجاوز منهم 29163 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 14 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 07 اصابات بقابس الجنوبية و03 اصابات بوذرف واصابتين (02) بالمطوية واصابة واحدة (01) بكل من مارث والحامة.ويوجد في ولاية قابس مريض واحد (01) بفيروس "كورونا" يقيم بقسم "كوفيد 19"، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 03 اصابات لكل 100 الف ساكن.