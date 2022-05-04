وزارة الصحة : 36 ألفا و208 أشخاص تلقوا الجرعة الرابعة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا


Publié le Mercredi 04 Mai 2022 - 11:15 قراءة: 0 د, 28 ث
      
بلغ عدد الملقحين بالجرعة الرابعة ضد كورونا، منذ شهر أفريل الفارط وإلى حدود 3 ماي الجاري، 36 ألفا و208 شخصا.


وأشارت وزارة الصحة، الأربعاء، في بلاغها الدوري حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، إلى أن 1 مليون و193 ألفا و992 شخصا تلقوا جرعة تعزيز المناعة (الجرعة الثالثة).
واستكمل بذلك ومنذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح في مارس 2021 وإلى غاية 3 ماي الجاري، 6 مليون و367 ألف و441 شخصا التلقيح كوفيد-19.
وتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الأولى 7 ملايين فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 4 مليون و681 ألفا و312 شخصا، وفق ذات البلاغ.






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245624



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 03 ماي 2022 | 3 شوال 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:12 16:03 12:23 05:22 03:44
Babnet
26°
 Babnet27° Babnet % 41 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1525°-1721°-1619°-1522°-15
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   