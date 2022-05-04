وزارة الصحة : 36 ألفا و208 أشخاص تلقوا الجرعة الرابعة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا

بلغ عدد الملقحين بالجرعة الرابعة ضد كورونا، منذ شهر أفريل الفارط وإلى حدود 3 ماي الجاري، 36 ألفا و208 شخصا.وأشارت وزارة الصحة، الأربعاء، في بلاغها الدوري حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، إلى أن 1 مليون و193 ألفا و992 شخصا تلقوا جرعة تعزيز المناعة (الجرعة الثالثة).واستكمل بذلك ومنذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح في مارس 2021 وإلى غاية 3 ماي الجاري، 6 مليون و367 ألف و441 شخصا التلقيح كوفيد-19.وتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الأولى 7 ملايين فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 4 مليون و681 ألفا و312 شخصا، وفق ذات البلاغ.