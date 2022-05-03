الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تدعو جماهيرالنادي لتجنب العنف في المقابلات وتحذر من" المندسين"

دعت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي جماهيرالنادي لتجنب العنف ومنع وقوع الإشتباكاتفي بقية المقابلات الرياضية, مؤكدة حرصها الدائم على إنجاح ما تبقى من مواعيد رياضية في الموسم الرياضي الجاري وعلى أن تدور كافة المقابلات في أجواء رياضية طيية و بحضور جماهيرها الداعم الأول و الوحيد للنادي.وشددت "على مواصلة دعم الجمعية والحضور بكثافة في بقية الإستحقاقات الرياضية مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر من محاولات تجييش الأجواء بالمدارج بواسطة بعض المندسين غير المنتمين لمدرسة النادي ، و ذلك تمهيدا لإرتكاب أعمال عنف أو شغب ثم التسبب في فرض عقوبات بحرمان الإفريقي من جماهيره في بقية المواعيد الهامة" حسب ما جاء في بلاغ للنادي.ونوهت الهيئة ب"ما تحلت به جماهير الإفريقي في كافة المباريات وفي مختلف الفضاءات الرياضية من إحساس بالمسؤولية وتشجيعها المتواصل للجمعية دون إرتكاب أية تجاوزات قانونية أو التسبب في فرض عقوبات أو إقصاء اللاعبين وخاصة بقاعة القرجاني ، بدليل النجاح التنظيمي والجماهيري في دربي نهائي بطولة كرة اليد حسب ذات البلاغ " .