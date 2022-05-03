في اليوم العالمي لحرية الصحافة: تونس تؤكد التزامها التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير (الخارجية)

أكدت تونس، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، "التزامها التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير في جميع الفضاءات، بما في ذلك الفضاء الرقمي، والمضي قدما نحو ضمان صحافة حرة ومسؤولة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي".ودعت تونس في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، وزارة الشؤون الخارجية، جميع الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان لتعزيز حرية الصحافة وضمان حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة، مع احترام الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية للأفراد وفقا لخصوصيات مهنة الصحافة وأخلاقياتها القائمة على إيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة.وجاء في البيان أيضا أن حرية الصحافة والإعلام تشكل حجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان والحريات ودعامة أساسية للديمقراطية وسيادة القانون.وأكدت تونس في البيان ذاته أنها ستواصل من خلال دورها الريادي في مجلس حقوق الإنسان (الأممي)، عبر تقديم مشروع القرار المتعلق بسلامة الصحفيين، ومشروع القرار المتعلق بحماية حرية التعبير على الانترنت، والمضي قدما نحو توفير البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين ووضع الآليات الكفيلة بضمان الحق في التعبير ودعم حرية الصحافة ضمن مشهد إعلامي متعدد وحر ومسؤول.وأحيت المجموعة الدولية اليوم الثلاثاء الثالث من ماي، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت شعار"الصحافة تحت الحصار الرقمي".وترافق الاحتفال في تونس بهذا اليوم العالمي مع تسجيل تونس تراجعا بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي لحريّة الصحافة لسنة 2022، والمقدم من قبل "مراسلون بلا حدود"، حيث تقهقرت من المرتبة 73 إلى 94 عالميا (من أصل 180 دولة).