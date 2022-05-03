المجلس الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس يطالب رئيس الجمهورية بتعيين وال على الجهة في أسرع وقت ومرافقة المتضررين من حريق جارة

طالب المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس في بيان وجهه الى رئيس الجمهورية قيس سعيد في اعقاب اجتماع عقده اليوم الثلاثاء بتعيين وال على الجهة بصفة عاجلة وبتفعيل صندوق مجابهة الكوارث لتقديم المساعدة والمرافقة للمتضررين من كارثة حريق جارة للصناعات التقليدية وبعقد مجلس وزاري خاص بولاية قابس خلال الاسبوع الثاني من شهر ماي 2022 تحضره جميع الاطراف المعنية بالملفات المطروحة.ودعا المجلس في بيانه إلى إعادة بناء وترميم سوق جارة القديم على شكله الهندسي الاصلي في اسرع وقت ممكن وتعزيز الادارة الجهوية للحماية المدنية بقابس بمعدات متطورة وبالعنصر البشري اللازم بما يسمح بالتدخل السريع والناجع خاصة ان الجهة تشتمل على منطقة صناعية مصنفة خطيرة معربا عن تمسكه اكثر من اي وقت مضى باحداث المركز الافريقي للسلامة البيئية والصناعية.وحمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية الكاملة في حالة اليأس العام الذي يعيشه اهالي قابس والتدهور الذي تشهده الجهة بسبب اخلالها بالتزاماتها تجاه هذه الولاية وعدم تنفيذها للقرارات التي تم اتخاذها في المجالس الوزارية المعاقبة لفائدتها ولاسيما القرارات المتعلقة منها بالملفات الحارقة للجهة والتي تهم خاصة ملفات البيئة والصحة.ل.ح