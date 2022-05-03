كأس رابطة الأبطال الافريقية - طاقم تحكيم تونسي بقيادة الصادق السالمي لمباراة إياب الدور نصف النهائي

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم تونسي بقيادة الصادق السالمي لإدارة مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية و التي سيجمع فريقي وفاق سطيف و الاهلي المصري يوم 14 مايالجاري بملعب 5 جويلية بالجزائر .و سيعاضد السالمي كل من خليل الحساني ( مساعد حكم أول ) وعطية محمد عيسى ( مساعد حكم ثان) فيما سيكون يوسف السرايري حكما رابعا وهشام قيرط ( حكم "فار" ).