كأس رابطة الأبطال الافريقية - طاقم تحكيم تونسي بقيادة الصادق السالمي لمباراة إياب الدور نصف النهائي


Publié le Mardi 03 Mai 2022 - 14:55 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم تونسي بقيادة الصادق السالمي لإدارة مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية و التي سيجمع فريقي وفاق سطيف و الاهلي المصري يوم 14 مايالجاري بملعب 5 جويلية بالجزائر .


و سيعاضد السالمي كل من خليل الحساني ( مساعد حكم أول ) وعطية محمد عيسى ( مساعد حكم ثان) فيما سيكون يوسف السرايري حكما رابعا وهشام قيرط ( حكم "فار" ).





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