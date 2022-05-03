د ليلى عبيد: الادوية الجديدة لعلاج قصور القلب تخفض بنسبة 20 بالمائة الايواء بالمستشفيات وتخفف من كلفة العلاج

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يمثل تسويق الأدوية الجديدة لعلاج قصور القلب التي تخفّض إيواء المرضى بالمستشفيات بنسبة 20 بالمائة، أحد محاور المؤتمر التاسع لجمعية أطباء القلب والاوعية الدموية بالجنوب الذي سينتظم من 5 الى 8 ماي الجاري بجزيرة جربة من ولاية مدنين، وفق ما أكدته رئيسة الجمعية، ليلى عبيد الطريقي، اليوم الثلاثاء.وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن العلاج بالادوية الجديدة سيخفض كلفة العلاج التي تعتبر مرتفعة نظرا للايواء المستمر بالمستشفيات، ويحسن من جودة الحياة.ولفتت، الى أن تونس تولت منذ ما يقارب بضعة أشهر تصنيع دواء جنيس لاحد الاصناف الثلاث من الادوية الجديدة المعالجة للقصور القلبي، مشيرة الى انها بادرة جيدة، فضلا عن تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض ببعض الاصناف من هذه الادوية الجديدة التي تروج في السوق التونسية.وبيّنت، أن مرض قصور القلب يتسبب في حالات وفاة اذا لم يتم علاجه، لافتة الى ان مريضا يلقى حتفه على كل اربعة مرضى على امتداد خمس سنوات اذا لم يتم علاجه.وأشارت، الى أن مرض قصور القلب في تزايد مستمر بسبب تزايد عوامل الاختطار وهي التدخين والسمنة ومرض السكري والتوتر وغيرها والتي تسبب بدرجة أولى في الجلطات القلبية التي يمكن ان تؤدي الى الوفاة اذا لم يتم التدخل الطبي المباشر والسريع.وتحدثت رئيسة الجمعية، في سياق متصل، عن المؤتمر المزمع تنظيمه والذي سيقع التطرق فيه الى التجارب السريرية والتوصيات الدولية التي ستسمح بالتفكير في حلول للتشخيص المبكر والعلاج وسبل الوقاية من عوامل الاختطار.وسيحضر في المؤتمر أكثر من 800 طبيب قلب منهم اكثر من 80 طبيب قلب محاضر اجنبي، وسيتضمن المؤتمر ورشة عمل تثقيفية علاجية للمرضى.وتطرقت ذات المصدر، الى الاعراض التي يمكن من خلالها التفطن الى الاصابة بقصور القلب، وهي ضيق التنفس وتسارع دقات القلب والكحة المزمنة وانتفاخ القدمين وعدم القدرة على النوم بالاستلقاء على الظهر.وأوصت، بالتشخيص المبكر والاتصال بالطبيب في حال الشعور بالاعراض للقيام بتخطيط على القلب وصورة بالصدى لتشخيص عضلات القلب.