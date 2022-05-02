رابطة ابطال اوروبا (اياب نصف النهائي) :طاقم تحكيم إيطالي لإدارة مباراة ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي


Publié le Lundi 02 Mai 2022 - 18:58 قراءة: 0 د, 37 ث
      
وقع الاختيار على طاقم تحكيم إيطالي بقيادة دانييلي أورساتو، لإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الانقليزي المقررة بعد غد الأربعاء على ملعب سانتياغو بيرنابيو بمدريد، لحساب إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الاثنين.


وسيكتمل طاقم التحكيم في اللقاء بالإيطاليين، أليساندرو جيالاتيني وتشيرو كاربوني، بينما سيكون دافيد ماسا الحكم الرابع، في حين سيتولى ماسيميليانو إيراتي وباولو فاليري إدارة التحكيم عبر الفيديو (فار).
ويشار إلى أن أورساتو (46 سنة) هو حكم دولي منذ عام 2010، وسبق أن أدار العديد من المباريات في رابطة الأبطال.
وجدير بالذكر أن السيتي اقتنص انتصارا صعبا، في ملعب الاتحاد ذهابا، بنتيجة 4-3.


ويتطلع النادي الملكي لقلب الطاولة، من أجل استكمال مسيرته نحو اللقب الـ14 في تاريخه برابطة أبطال أوروبا.

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