دورة مدريد للتنس - انس جابر الى الدور ربع النهائي


Publié le Lundi 02 Mai 2022 - 16:50 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تاهلت التونسية انس جابر المصنفة 10 عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة مدريد للتنس للماسترز، من فئة 1000 نقطة، اثر فوزها اليوم الاثنين على السويسرية بيليندا بيسيتش المصنفة 13 عالميا 2-1 (6-2 و3-6 و2-6).


وكانت جابر بلغت هذا الدور عقب تغلبها على الروسية فارفارا غراشيفا المصنفة 73 عالميا (7-5 و0-6 و6-4) في الدور الثاني والايطالية جاسمين باوليني المصنفة 46 عالميا  (7-6 و6-1) في الدور الاول.

يذكر أنّ بطولة مدريد تقام على أرضية ترابية، وهي تعد مرحلة هامة للاعبات رابطة محترفات التنس، قبل بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

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