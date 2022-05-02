دورة مدريد للتنس - انس جابر الى الدور ربع النهائي

تاهلت التونسية انس جابر المصنفة 10 عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة مدريد للتنس للماسترز، من فئة 1000 نقطة، اثر فوزها اليوم الاثنين على السويسرية بيليندا بيسيتش المصنفة 13 عالميا 2-1 (6-2 و3-6 و2-6).
وكانت جابر بلغت هذا الدور عقب تغلبها على الروسية فارفارا غراشيفا المصنفة 73 عالميا (7-5 و0-6 و6-4) في الدور الثاني والايطالية جاسمين باوليني المصنفة 46 عالميا (7-6 و6-1) في الدور الاول.
يذكر أنّ بطولة مدريد تقام على أرضية ترابية، وهي تعد مرحلة هامة للاعبات رابطة محترفات التنس، قبل بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".
وكانت جابر بلغت هذا الدور عقب تغلبها على الروسية فارفارا غراشيفا المصنفة 73 عالميا (7-5 و0-6 و6-4) في الدور الثاني والايطالية جاسمين باوليني المصنفة 46 عالميا (7-6 و6-1) في الدور الاول.
يذكر أنّ بطولة مدريد تقام على أرضية ترابية، وهي تعد مرحلة هامة للاعبات رابطة محترفات التنس، قبل بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".
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