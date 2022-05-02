اتحاد "إجابة": الوضع بالجامعة التونسية "حرج جدا في ظل الغياب المتواصل لدعم السلطات للجامعة العمومية"

اعتبر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، أن الوضع بالجامعة التونسية "حرج جدا"، في ظل الغياب المتواصل منذ أكثر من عشرية لدعم السلطات للجامعة العمومية.ولفت الاتحاد في بيان أصدره بمناسبة العيد العالمي للشغل، أن الوضع بالجامعة التونسية حرج جدا، "في ظل وجود نظام أساسي للجامعيين رث ومكرّس للمحسوبية وعدم احترام مبدأ سلم التأجير في الوظيفة العمومية لحاملي أعلى شهادة جامعية وهجرة الجامعيين بالآلاف وتعطل الدكاترة عن العمل بالآلاف".وأضاف أن الوضع حرج أيضا بالجامعة التونسية، "جراء غضّ النظر عن محاولة غرس جامعات خاصة أجنبية بتونس، بصفة غير قانونية، وفي ظل غياب إصلاحات عميقة بالجامعة وفي ظل التآمر على كل نفس نقابي حر بالجامعة التونسية"، حسب نص البيان.وشدّد إتحاد "إجابة" على أنه "سوف يواصل نضاله من أجل فرض احترام مبدأ سلّم التأجير وفرض تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 وتغيير النظام الأساسي للجامعيين والقيام بإصلاحات جوهرية بالجامعة والدفاع عن هيبة الجامعة التونسية والأستاذ الجامعي".