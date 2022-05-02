نادال: حظر مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في ويمبلدون قرار ظالم


Publié le Lundi 02 Mai 2022 - 11:02 قراءة: 1 د, 6 ث
      
وصف رافائيل نادال بطل أستراليا المفتوحة قرار حظر مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في بطولة ويمبلدون للتنس نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا بالظالم قائلا إنهم غير مسؤولين عن الحرب.
وقرر نادي عموم إنقلترا حظر مشاركة لاعبي البلدين في البطولة هذا العام ردا على ما وصفته روسيا "بعملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. وكانت روسيا البيضاء نقطة انطلاق مهمة في الغزو.


وأبلغ نادال، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، الصحفيين على هامش بطولة مدريد المفتوحة "أعتقد أنه قرار ظالم للاعبي التنس الروس. إنهم ليسوا مسؤولين عما يحدث في الوقت الحالي فيما يتعلق بالحرب.
"دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، وهل سيتخذ اللاعبون قرارا... حسنا هذا أمر سلبي، فنحن بحاجة إلى بعض الوضوح. عندما تضع الحكومة بعض القيود فما عليك سوى اتباعها".

واستنكر اتحادا اللاعبين واللاعبات قرار نادي عموم إنقلترا.
وقال نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، الذي انتقد الحظر أيضا، يوم الأحد إنه تحدث إلى لاعبين روس خلال بطولة صربيا المفتوحة الأسبوع الماضي وكان من الصعب عليهم تقبل استبعادهم من أكبر بطولة في العالم.

وتابع اللاعب الصربي "إنه أمر صعب. أتفهم أن هناك حالة من الإحباط. أعتقد أن اتحاد المحترفين سيحلل الوضع برمته ويفهم ما يمكن عمله.
"ما زلت متمسكا بموقفي بأنني لا أؤيد القرار. أعتقد أنه ليس عادلا، هذا ليس صحيحا... الآن أعتقد أنه على مجلس اللاعبين، وإدارة بطولات المحترفين، أن يقرروا مع اللاعبين ما هو أفضل حل في هذه الحالة".

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