جمعية "مرحمة" تُوزّع كسوة العيد علن 345 يتيما في 8 ولايات

أعلنت جمعية "مرحمة للأعمال الخيرية" عن تمتيع 345 يتيما، موزعين على ولايات بن عروس وتونس ومنوبة وبنزرت و جندوبة وتوزر وقبلي و قابس، بكسوة العيد.ويندرج برنامج توزيع كسوة العيد على الأيتام، وفق ما أوضحه، اليوم الاثنين، نادر العطاوي، المسؤول عن الإعلام بهذه الجمعية، ضمن مشروع "أفراح العيد" الذي أطلقته جمعية "مرحمة"، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان ويتم اختتامه يوم 3 ماي الموافق لثاني أيام عيد الفطر، بتنظيم عرض مسرحي بدار الثقافة ببوسالم (ولاية جندوبة) تحت عنوان "صخب على جسر توبورنيك".وأضاف المصدر أن 50 يتيما، مرفوقين بعائلاتهم، سيواكبون هذه المسرحية التي قامت جمعية "مرحمة" بإنتاجها وتتولى أداءها مجموعة مسرحية شبابية تضم عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تجسيدا للمقاربة الشاملة في العمل الانساني والخيري والتي تشمل الأبعاد الاجتماعية والتنموية والثقافية، وفق تعبيره.وقال إنه سيتم أيضا خلال اليوم ذاته تمتيع الأيتام المعنيين وعائلاتهم، بقضاء يوم ترفيهي وزيارة عدد من المعالم التاريخية بولاية جندوبة.