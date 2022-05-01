وحدة جديدة لصناعة الأدوية بالشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف"

أدى علي مرابط وزير الصحة يوم الجمعة الماضي زيارة إلى الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف" بأوذنة من ولاية بنعروس ،تولى خلالها تدشين وحدة جديدة لصنع الأدوية بحجم استثمار بلغ 20 مليون دينار.وذكر الوزير في تصريح إعلامي أن الوضع الوبائي بتونس جيد في الوقت الحالي ولم ترصد اللجنة العلمية في الأفق ما يبعث على الخوف من موجة جديدة، مشددا في المقابل على مواصلة التوقي والحيطة من إمكانية ظهور متحور جديد أو عودة سلالة قديمة.واستمع الوزير قبل إطلاعه رفقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد خليل ورئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية طارق الهمامي، على مختلف مكونات الوحدة وتجهيزاتها الطبية، إلى معطيات حول نشاط المؤسسة وآفاق عملها قدمها رمزي السندي المدير العام لمخابر"سيف" الذي أشار إلى أن الشركة تتكون من 8 وحدات لصنع الأدوية مكنت من توفير 750 موطن شغل نصفها من لإطارات عليا.ولفت السندي إلى أن الوحدة الجديدة التي تم إحداثها ستتدعم بمصنع للأدوية في طور الإنجاز بساحل العاج مما سيساهم في رفع نسبة تصدير الأدوية إلى الدول الإفريقية والخليجية ويعزز مكانة تونس في مجال صناعة الأدوية.