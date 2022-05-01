جمعية منارات "سينما للجميع" تنسحب من تنظيم الدورة الثالثة لمهرجان السينما المتوسطية "منارات"

أعلنت كل من جمعية منارات "سينما للجميع" والهيئة المديرة لمهرجان السينما المتوسطية "منارات" عن انسحابهما من تنظيم الدورة الثالثة للمهرجان، التي كان من المقرر تنظيمها من 1 إلى 7 جويلية 2022.وعبّرت جمعية المهرجان والهيئة المديرة عن التمسك باستمرارية المهرجان، والالتزام بإتمام كلّ إجراءات تسليم الأعمال المنجزة من برمجة فنية ومهنية للإدارة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة.وجاء في بلاغ حمل توقيع رئيسة الجمعية شيراز العتيري ومديرة المهرجان درة بوشوشة أن أسباب الانسحاب من تنظيم هذه الدورة تعود إلى "تعليق العمل باتفاقية الشراكة المبرمة بين المركز الوطني للسينما والصورة وجمعية "منارات سينما للجميع" من قبل وزارة الشؤون الثقافية، طبق لتراتيب الفصليْن 3 و9 بالأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 2013.وذكرت شيراز العتيري ودرة بوشوشة أن وزارة الشؤون الثقافية اتخذت قرار تعليق العمل بالاتفاقية بداية من شهر أفريل "بشكل أحادي الجانب ودون أي موجب قانوني يذكر وذلك لأجل غير محدّد".أضافتا، في البيان ذاته، أنه "إثر محاولات عديدة باتت دون جدوى لإيجاد حلول لهذه الأزمة وأمام عجزنا على تنظيم دورة تفي بوعودها وفي مستوى الدورات التي سبقتها، وجدت كل من إدارة المهرجان وإدارة الجمعية نفسها مجبرة على الانسحاب قبل شهرين من الموعد المنتظر للدورة الثالثة".وجدير بالتذكير أن مهرجان السينما المتوسطية بتونس "منارات" تأسس سنة 2018. ويهدف بالخصوص إلى دعم التبادل السينمائي بين ضفتيْ البحر المتوسط وإنشاء منصة مهنية تجمع مختلف الفاعلين في القطاع السينمائي بالدول المتوسطية، وكذلك منح عشاق الفن السابع من التونسيين فرصة للانفتاح على الفنون والإبداعات المتوسطية.