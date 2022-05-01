بطولة انقلترا - إيفرتون ينعش اماله في البقاء بفوز ثمين على تشيلسي

استغل ريتشارليسون مهاجم إيفرتون خطأ دفاعيا ليقود فريقه للفوز 1-صفر على تشلسي والحصول على دفعة مهمة في سعيه من اجل الابتعاد عن النزول ضمن البطولة الإنقليزية لكرة القدم وسط حماس كبير في ملعب غوديسون بارك اليوم الأحد.وتقدم إيفرتون بعد مرور دقيقة واحدة من الشوط الثاني، حيث تباطأ سيزار أزبليكويتا مدافع تشيلسي في تمرير الكرة، ليقطعها ريتشارليسون ثم يسدد كرة منخفضة في شباك الحارس إدوار مندي.وسيطر تشيلسي على الكرة، لكن إيفرتون صمد بكل بسالة في آخر نصف ساعة. واستمر إيفرتون في منطقة النزول لكنه بات يتأخر بنقطتين على بيرنلي وليدز يونايتد في منطقة الأمان ويملك مباراة واحدة مؤجلة.وبقي تشيلسي ثالثا برصيد 66 نقطة من 34 مباراة اذ يحاول حسم التأهل إلى رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويتقدم تشيلسي بست نقاط على أرسنال خامس الترتيب لكنه خاض مباراة واحدة إضافية.