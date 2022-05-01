أتلتيكو مدريد يرفض تخصيص ممر الشرف لغريمه الريال البطل قبل الأوان


Publié le Dimanche 01 Mai 2022 - 19:35 قراءة: 0 د, 29 ث
      
رفض لاعبو أتلتيكو مدريد تخصيص ممر الشرف لعناصر ريال مدريد بعد حصد لقب البطولة الإسبانية لكرة القدم هذا الموسم مساء السبت عقب الفوز على اسبانيول 4-صفر حسب ما جاء في برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني.


وحسب ذات المصدر، فإن لاعبي أتلتيكو مدريد رفضوا تخصيص ممر شرفي لريال مدريد خلال مباراة الدربي بين الفريقين الأحد القادم على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من الليغا.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر أمس السبت أمام أتلتيك بلباو صفر-2. وسيكون الفوز بدربي مدريد مهمًا للغاية لكتيبة دييغو سيميوني من أجل حجز مقعد مؤهل إلى رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



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