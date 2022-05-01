باريس سان جيرمان يقدم عرضا مغريا للاعب ديمبيلي يصعب منافسته (صحافة)


Publié le Dimanche 01 Mai 2022 - 19:32 قراءة: 0 د, 39 ث
      
ذكرت صحيفة (س) الإسبانية اليوم الأحد أن الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم نادي برشلونة لكرة القدم لديه عرض ضخم على الطاولة من باريس سان جيرمان الفرنسي أكبر بكثير مما قدمه فريقه الحالي.


وأوضحت الصحيفة أن العرض يقدر بـ 17 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى رسم تسجيل الدخول لكن النادي الفرنسي لم يتلق أي رد من ديمبيلي حتى الآن ويدفعون الجناح لاتخاذ القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولوية عثمان هي البقاء خاصة أنه يحب المدير الفني تشافي هيرنانديز ويؤمن بالمشروع الرياضي الخاص به مضيفة أن ديمبيلي أبدى استعدادا لتلقي راتب مخفض مقارنة بما تقدمه له أماكن أخرى؛ ومع ذلك سيكون من الصعب على برشلونة الاقتراب من عرض النادي الباريسي.


وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني ليلعب ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل.


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