مونديال قطر - اللجنة العليا للمشاريع والارث تعلن عن خيارات جديدة لاماكن اقامة المشجعين

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توفير خيارات جديدة لأماكن الإقامة للمشجعين المتجهين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم (قطر- فيفا 2022) التي تنطلق أواخر العام حيث يمكن للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات البطولة اختيار أماكن الإقامة في مجموعة من قرى المشجعين المجهزة بمرافق عديدة.واوضحت ذات اللجنة انّ هذه الخيارات تتضمن باقة من المقترحات المتنوعة إضافة إلى قائمة من منازل العطلات الخاصةالتي توجد في عدة مواقع في أنحاء البلاد.وحرصت اللجنة العليا منذ البداية على توفير أماكن إقامة تلبي تطلعات المشجعين المتحمسين لحضور منافسات مونديال قطر 2022 وأوفت بوعدها للمشجعين بأن البطولة ستكون متاحة لعشاق كرة القدم من أنحاء العالم من خلال توفير قائمة واسعة من أماكن الإقامة التي تلبي متطلباتهم.وتتميز أماكن الإقامة الجديدة التي ستتوفر للمشجعين من أنحاء العالم خلال مونديال قطر 2022 مجموعة من الخيارات التي تلائم مختلفالميزانيات وتلبي الاحتياجات المختلفة للمشجعين. وسيتوفر المزيد من الخيارات لحاملي التذاكر في المستقبل القريب.ومع الاستعدادات الجارية لاستضافة النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في تاريخ البطولة العالمية يمكن للمشجعين القادمين من خارج قطر الوصول لمجموعة أوسع من أماكن الإقامة من خلال زيارة بوابة حجز أماكن الإقامة حيث يمكنهم البقاء في مكان واحد خلال فترةالبطولة الأمر الذي يسهم في خفض من تكاليف هذه العملية.وتنطلق مقابلات كأس العالم 2022 في 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر. ويتعين على جميع المشجعين من حاملي تذاكر المباريات تقديم طلبات للحصول على بطاقة هيّا الإلزامية.