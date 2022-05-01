نقابة الصحفيين تؤكد بمناسبة عيد الشغل، أن الحكومة الحالية تواصل نهج حرمان الصحفيين من أبسط حقوقهم


Publié le Dimanche 01 Mai 2022 - 13:12 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاحد، في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفاء بعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة، أن الحكومة الحالية تواصل حرمان الصحفيين من أبسط حقوقهم، من خلال الامتناع عن تطبيق القانون ونشر الاتفاقية الاطارية المشتركة رغم وجود حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية.


وبيّنت أن الحكومة لم تسهر على فرض تطبيق القانون في المؤسسات الإعلامية المخالفة والتي تخالف قوانين الشغل والقوانين المهنية وتنتهك بذلك حقوق الصحفيين.

وشدّدت على أن الحكومة تواصل التنصل من مسؤولياتها، من خلال عدم تحصل العاملين في مؤسسة "كاكتوس برود" على اجورهم ومستحقاتهم المالية منذ اكثر من خمسة اشهر.

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