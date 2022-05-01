مسار كاس العالم للمبارزة بالسيف الحاد سيدات - اكثر من 150 لاعبة في دورة الحمامات

تحتضن مدينة الحمامات من 6 الى 8 ماي الجاري دورة دولية هامة ضمن منافسات مسار كاس العالم للمبارزة بالسيف الحاد للسيدات (فردي وفرق) وذلك بمشاركة اكثر من 150 لاعبة.وستشهد دورة الحمامات مشاركة ابرز المبارزات في هذا الاختصاص على غرار الفرنسية مانون ابيتبرونات المصنفة اولى عالميا وانا باشتا (اذربيجان المصنفة رابعة) والكورية جيزو يون (5) والمجرية ليزا بويزتاي (6).وستقام منافسات الفردي يومي 6 و7 ماي على ان تدور منافسات الفرق يوم 8 ماي.