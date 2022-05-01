القصرين : جمعية أحلام الطفولة بسببطلة تنظم ركحا متنقلا وفنونا متجولة لأطفال القرى الجبلية والأرياف صبيحة عيد الفطر المبارك

تنظّم جمعيّة أحلام الطفولة بسبيطلة من ولاية القصرين، صبيحة عيد الفطر المبارك، ركحا فنيا وثقافيا وتربويا متنقلا في الأحياء الشعبية والقرى الجبلية المتاخمة لجبل سمامة في سبيطلة وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة وبدعم من بلديتي سبيطلة والشرايع-مشرق الشمس.وسيقام الركح الفني المتنقل، الرامي إلى نشر الفرحة وزرع البهجة وبث الفنون في صفوف أطفال الجبال والأرياف، في الجزء الخلفي لشاحنة كبيرة أشرفت على تزيينها وتزويقها الفنانة ابنة الجهة هاجر نجلاوي ويضم 10 فنانين ومربين يرتدون أزياء مهرج، سيقدمون عروضا فنية وتنشيطية وموسيقة ومسرحية مختلفة لأطفال أرياف سمامة ومتساكنيها في كل تجمع سكني وقرية يتوقفون فيها بمعدل 30 دقيقة في كل قرية وفق رئيس جمعية أحلام الطفولة بسبيطلة وصاحب فكرة وتصوّر " الركح الفني المتنقل "، محمد الهادي المحمودي.وبين المحمودي، في تصريح لـ (وات) أن الركح الفني والثقافي والتربوي المتنقل سينطلق يوم العيد ابتداء من الساعة ال11 صباحا من منطقة "أولاد معيو " بسبيطلة وسيتوقف في بلدية سبيطلة وينتقل بعد ذلك الى الأحياء الشعبية والقرى الجبلية المتاخمة لجبل سمامة ( الهراهرة، الشرايع، الربايعية، الذواودة، مشرق الشمس... ).وسيتم في اطار هذا الركح المتنقل، حسب المتحدث، تقديم عروض موسيقية وفنية متنوعة منها عرض موسيقي يحمل عنوان " كمنجة العيد " يليه عرض " جانا العيد " لكورال أصوات العبادلة ثم فقرة " ميني سيرك " مع رقصات وحكايات ستؤثثها الدمى العملاقة.و ذكر أن الكرنفال سينتهي بتقديم هدايا العيد لأطفال المناطق الريفية المستهدفة مع المهرج " بابا موّال"، مبيّنا أن الهدف من هذه التظاهرة الثقافية والترفيهية والتربوية، نشر الفنون والتنشيط التربوي والإجتماعي في بلديتي سبيطلة والشرايع والقرى الجبلية المتاخمة لجبل سمامة في مصافحات وابتسامات فريدة مع الاطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك في ظل غياب فضاءات الترفيه بالمناطق الريفية والنائية بالجهة .وأكد أنه سيعمل على تعميم هذا المشروع الثقافي على بقية أرياف وقرى الجهة الجبلية في سبيل تمكين الأطفال والمتساكنين من حقهم في الترفيه والثقافة.