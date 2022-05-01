أخصائي في علم الفيروسات: تونس لم تسجّل أي إصابة بالالتهاب الكبدي الحاد غير معروف المنشإ لدى الأطفال

أفاد الاخصائي في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، اليوم الأحد، أن تونس والدول الأوروبية المجاورة لها خالية من حالات الالتهاب الكبدي الحاد غير معروف المنشإ لدى الأطفال والذي ظهر في عدة دول.ولفت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أن عدد الحالات المسجّلة حول العالم وخاصة في المملكة المتحدة وإسكتلندا وأمريكا وحالات منعزلة في اليابان بلغ إلى حد الآن 190 حالة وهي تصيب الأطفال من سن السنة الواحدة إلى 16 سنة.وأوضح أن أعراض الالتهاب الكبدي الحاد غير معروف المنشإ تشبه أعراض الالتهاب الكبدي الفيروسي بأصنافه الخمسة إلا أنه لم يقع إيجاد أثر الإصابة بأي صنف منها لدى الحالات المكتشفة.وتتمثل الأعراض وفق عضو اللجنة العلمية في الاسهال والتقيؤ وآلام البطن مع إمكانية ظهور أعراض تنفسية وإصفرار.وبيّن أنه يوجد شك في نوع من الفيروسات يسبب الإصابة بالالتهاب الكبدي الحاد وهو فيروس ADENOVIRUS الذي يصيب الجهاز الهضمي والعينين لكنه نادرا ما يفضي إلى أعراض الالتهاب الكبدي الفيروسي بأصنافه الخمسة، مستدركا انه يبقى شك لم يتم التيقن منه.وأشار إلى أن الأطفال الذين اكتشف إصابتهم بالالتهاب الكبدي الحاد غير معروف السبب لم يتم تطعيمهم باللقاحات المضادة لكورونا.وذكر أنه لم يعرف بعد وسائل انتقاله والإصابة به.ويذكر أن وزارة الصحة كانت قد نشرت بلاغا حول تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بتسجيل حالات خطيرة لالتهاب كبدي حاد غير معروف السبب لدى الأطفال بعدة دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت الى أن لجنة تقييم المخاطر تتابع تطور الوضع الوبائي جغرافيا بصفة مسترسلة لاتخاذ الإجراءات الوقائية على المستوى الوطني.والحالات الأولى للمرض اكتشفت منذ شهر أكتوبر 2021 في المملكة المتحدة.وأوصت الوزارة بتهوئة الفضاءات وحمل الكمامة لمن تجاوز سنهم 6 سنوات واجتناب تقبيل الأطفال واستعمال المرفق أو منديل ورقي عند العطس أو السعال وغسل اليدين ونظافة المحيط والأغذية وسلامة مياه الشرب.