فرق المراقبة الاقتصادية ترفع اكثر من 900 مخالفة اقتصادية يوم الجمعة

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية اكثر من 900 مخالفة اقتصادية يوم الجمعة وذلك خلال اعمال المراقبة التي شملت مراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية ومحلات الملابس والمرطبات والالعاب.وذكرت وزارة التجارة في بلاغ لها، ان فرق المراقبة التابعة لها سجلت لوحدها 376 مخالفة، مشيرة، الى ان هذه الفرق حجزت 20 قنطارا من مادة الفارينة المدعمة وأكثر من 2 طن من الشعير و131 وحدة من المنتوجات الغذائية.كما افضت اعمال المراقبة الليلية المشتركة يوم الجمعة، الى رفع 620 مخالفة انجزها 138 فريق، حسب ما بينته الوزارة، لافتة الى ان هذه الحملات الليلية حجزت قرابة 400 وحدة من اللعب الخطيرة.وشملت الكميات المحجوزة، 88 قنطار من مادة الفارينة المدعمة وقرابة 1000 لتر من الزيت النباتي وكمية ناهزت 60 الف بيضة وأكثر من 80 كغ من الحلويات.وتلقت قاعة العمليات المركزية خلال نفس اليوم، 26 شكاية من المواطنين توزعت بين 9 شكايات حول البيع المشروط و11 شكاية حول الامتناع عن البيع والشراء شكايات تعلقت بالترفيع في الأسعار وجودة المنتوج.