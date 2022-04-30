كرة السلة: تقليص عدد الجماهيرمن 50 الى 40 بالمائة من طاقة استيعاب القاعة

قررت الجامعة التونسيىة لكرة السلة اليوم السبت تسليط عقوبة مالية على الاتحاد الرياضي المنستيري قدرها 2000 دينار.وجاء ذلك على "خلفية أحداث الشغب التي جدت قبل مقابلة الاتحاد الرياضي المنستيري والزهراء الرياضية أمس الجمعة بقاعة المزالي بالمنستير، وما أعقبه من تصادم مع " قوات الأمن الداخلي ما انجر عنه استعمال الغاز المسيل للدموع" كما جاء في بلاغ الجامعة..كما قرر المكتب الجامعي تقليص عدد الجماهير من 50 بالمائة الى 40 بالمائة من طاقة استيعاب القاعة خلال المقابلات ، والسماح فقط بدخول اللاعبين والاطار الفني والاطار الشبه طبي الى ساحة اللعب مع الاستظهار بشارة دخول مسلمة ومختومة من طرف الجامعة التونسية لكرة السلة.كما تقرر أيضا بحسب نص البلاغ السماح ل10 مرافقين من الهيئة التسييرية للفريق الزائر وتخصيص مكان لهم بالمدارج وراء دكة بدلاء فريقهم.