امطار متفرقة ورعدية بالجنوب والوسط ورياح قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، ليل السبت


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 18:10 قراءة: 0 د, 23 ث
      
ينتظر ان تنزل، ليل السبت، امطار متفرقة ورعدية بالجنوب والوسط فيما تكون السحب عابرة بشمال البلاد .
كما نبه المعهد الوطني للرصد الجوي الى تواصل شدة الرياح قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.


وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، إذ يكون البحر شديد الاضطراب شرق البلاد وقليل الاضطراب فمضطربا بالشمال.
وتتراوح دجات الحرارة ليلا بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات كما تصل إلى 22 بالبرمة وبرج الخضراء.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245511



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 30 أفريل 2022 | 29 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:24 05:27 03:50
Babnet
18°
 Babnet21° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1224°-1224°-1328°-1629°-18
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   