كاس تونس للكرة الطائرة: النادي النسائي بقرطاج و النادي الافريقي في النهائي


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 18:05 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تاهلت كبريات النادي الافريقي الى الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة بعد فوزهن اليوم على الاولمبي القليبي 3- 2 في نصف نهائي كاس تونس للكرة الطائرة ( كبريات ) فيما ترشح قريق كبريات النادي النسائي بقرطاج على حساب اتحاد قرطاج (0/3)
وسيتبارى النادي الافريقي والنادي النسائي بقرطاج يوم 8 ماي المقبلفي النهائي الاول بينهما في الكرة الطائرة للسيدات

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