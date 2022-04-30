كاس تونس للكرة الطائرة: النادي النسائي بقرطاج و النادي الافريقي في النهائي

تاهلت كبريات النادي الافريقي الى الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة بعد فوزهن اليوم على الاولمبي القليبي 3- 2 في نصف نهائي كاس تونس للكرة الطائرة ( كبريات ) فيما ترشح قريق كبريات النادي النسائي بقرطاج على حساب اتحاد قرطاج (0/3)

وسيتبارى النادي الافريقي والنادي النسائي بقرطاج يوم 8 ماي المقبلفي النهائي الاول بينهما في الكرة الطائرة للسيدات



