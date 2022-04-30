بطولة انقلترا- ليفربول يهزم نيوكاسل ويواصل الضغط على سيتي


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 16:12 قراءة: 0 د, 24 ث
      
عاد ليفربول إلى صدارة بطولة إنقلترا لكرة القدم مؤقتا اليوم السبت بفوزه بعد مجهود كبير خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد أحرزه لاعب الوسط نابي كيتا في الدقيقة 19 ليحتدم الصراع على لقب البطولة.


ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة من 34 مباراة وتقدم بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يمكنه استعادة المركز الأول في وقت لاحق اليوم السبت عندما يلاقي ليدز يونايتد في ملعب الأخير.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز التاسع بين فرق البطولة العشرين برصيد 43 نقطة.



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