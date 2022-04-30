سحب عابرة بأغلب الجهات والحرارة في ارتفاع طفيف خلال عطلة عيد الفطر

تتسم حالة الطقس، الاثنين 2 ماي 2022 ، الذي قد يوافق أوّل أيام عيد الفطر، بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات، التي تتكاثف تدريجيا أثناء الليل بالشمال والمناطق الغربية فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا.وتهب الرياح شمالية بالشمال وغربية بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.وتغشى السماء، الثلاثاء 3 أفريل 2022، الذي قد يوافق ثاني أيام عيد الفطر، سحب تدريجيا كثيفة مع نزول أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال ومحليا بالمناطق الغربية، مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة .وتهب الرياح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.