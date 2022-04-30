سحب عابرة بأغلب الجهات والحرارة في ارتفاع طفيف خلال عطلة عيد الفطر


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 16:40 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تتسم حالة الطقس، الاثنين 2 ماي 2022 ، الذي قد يوافق أوّل أيام عيد الفطر، بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات، التي تتكاثف تدريجيا أثناء الليل بالشمال والمناطق الغربية فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا.


وتهب الرياح شمالية بالشمال وغربية بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتغشى السماء، الثلاثاء 3 أفريل 2022، الذي قد يوافق ثاني أيام عيد الفطر، سحب تدريجيا كثيفة مع نزول أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال ومحليا بالمناطق الغربية، مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة .


وتهب الرياح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245501



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 30 أفريل 2022 | 29 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:24 05:27 03:50
Babnet
19°
 Babnet21° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1224°-1224°-1328°-1629°-18
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   