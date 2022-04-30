سوسة: شركة النقل بالساحل تبرمج 85 سفرة إضافية لنقل المسافرين من ولايات الساحل الثلاث الى اغلب مدن البلاد بمناسبة عيد الفطر

عزّزت شركة النقل بالساحل سفراتها المنتظمة من ولايات الساحل الثلاثة الى مختلف بقية ولايات الجمهورية بإضافة 85 سفرة إضافية لنقل المسافرين بمناسبة عيد الفطر ليبلغ مجموع السفرات 225 سفرة خلال الفترة من 29 افريل الى 5 ماي 2022 وفق ما أكده الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل عماد العياري.وأضاف العياري في تصريح لـ(وات) اليوم السبت ان شركة النقل بالساحل خصّصت 20 حافلة لنقل 11150 مسافرا من ولايات سوسة والمنستير والمهدية إلى أغلب مدن البلاد، مذكّرا ان شركة النقل بالساحل التي تغطي خدماتها من النقل العمومي ولايات سوسة والمنستير والمهدية وتربط هذه الولايات باغلب مدن البلاد تمتلك اسطولا ب467 حافلة تسيرعلى شبكة طولها الإجمالي 15 ألف كلم ممتدة على 384 خطوأشار من جهة اخرى الى الارتفاع المسجّل في الموارد الذاتية لشركة النقل بالساحل سنة 2021 بنسبة 21 بالمائة متوقعا ان تواصل النسبة ارتفاعاها سنة 2022 لتبلغ 37 بالمائة حيث من المنتظر ان يبلغ رقم معاملات الشركة خلال السنة الجارية مبلغ 31 مليون دينار مقابل 2ر27 مليون دينار تم تسجيلها سنة 2021 وذلك بعد القيام بإصلاحات عاجلة بالهيكل التنظيمي ووضع إطار قانوني يتماشى مع حاجيات الشركة وبفضل جملة من الإجراءات المبنية بالخصوص على مقاربة المصالحة والمصارحة.وبخصوص تدعيم الأسطول افاد الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل ان الشركة تعتزم اقتاء 200 حافلة جديدة بعنوان ميزانيات 2022 و2024 و2025.