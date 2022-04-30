تنس : محكمة بريطانيا تقضي بسجن اللاعب السابق الألماني بوريس بيكر جراء تورطه في جرائم مالية

حكمت محكمة بريطانيا, مساء امس الجمعة, بإدانة لاعب التنس الألماني الأسطوري السابق, بوريس بيكر, الفائز بست بطولات غراند سلام, بالسجن لمدة عامين وستة أشهر, على أن يقضي نصفها فقط, جراء تورطه في أربع جرائم مالية تتعلق بإفلاسه عام 2017.وعرف الحكم , بعد أن أعلنت محكمة ساوثوارك الكائنة في لندن إدانة بيكر يوم 8 أبريل الجاري, بارتكاب هذه الجرائم بين 21 جوان و3 أكتوبر 2017.واعتبرت هيئة المحلفين أن المصنف الأول عالميا سابقا, أخفى أصولا وقروضا تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3 ملايين يورو), لتجنب سداد ديونه التي تبلغ نحو 50 مليون إسترليني (60 مليون يورو).وبعد سماع حكم القاضية ديبوراه تايلور, نُقل بيكر إلى زنازين المحكمة لبدء عقوبته. ولدى إعلان قرارها, وجهت القاضية اللوم للرياضي لعدم تعلمه الدرس, بعدما تلقى حكما بالسجن مع وقف التنفيذ في ألمانيا عام 2002, وهو ما اعتبرته عاملامهما لصدور مثل هذه الإدانة في القضية.وكرس لاعب التنس السابق جهوده في الأعوام الأخيرة للعمل كمدرب, حيث ساعد لاعبين مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش وغيره.