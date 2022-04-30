الكنفدرالية العامة للشغل تدعو رئيس الجمهورية الى إنجاح "مسار تصحيح الثورة بطريقة تشاركية"


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 15:39 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دعت الكنفدرالية العامة للشغل رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى "إنجاح مسار تصحيح الثورة عبر تشريك سائر المنظمات الوطنية في كل الخطوات للخروج من الأزمة".


وشددت كنفدرالية الشغل في بيان أصدرته اليوم السبت بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، يوم 1 ماي من كل سنة، على ضرورة التوجه نحو إرساء مقومات الدولة الاجتماعية من خلال التأسيس لعقد اجتماعي جديد غير إقصائي يتم فيه تشريك جميع الفاعلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وحذرت الكنفدرالية من عواقب تنفيذ "املاءات" صندوق النقد الدولي من خلال الرفع التدريجي للدعم لا سيما رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، داعية الحكومة إلى العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بمساعدة الطبقات الهشة والمتضررة من الجائحة الصحية.


كما دعت الحكومة إلى توفير السيولة المالية اللازمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أن أغلبها أصبح مهددا بالإفلاس بسبب تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على النشاط الاقتصادي.

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