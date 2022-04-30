كاس تونس لكرة اليد - النادي الافريقي يلتحق بالترجي الرياضي في النهائي

التحق النادي الافريقي بالترجي الرياضي التونسي في الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد عقب فوزه على النجم الساحلي 28-26 بعد تمديد الوقت اليوم السبت بقاعة اولمبي سوسة في الدور نصف النهائي.
وانتهت المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل (24-24).
وكان الترجي الرياضي بلغ المباراة النهائية اثر فوزه على مستقبل مجاز الباب (30-25) في وقت سابق اليوم بقاعة مجاز الباب.
وسيقام الدور النهائي يوم الاربعاء 11 ماي المقبل بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.
وانتهت المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل (24-24).
وكان الترجي الرياضي بلغ المباراة النهائية اثر فوزه على مستقبل مجاز الباب (30-25) في وقت سابق اليوم بقاعة مجاز الباب.
وسيقام الدور النهائي يوم الاربعاء 11 ماي المقبل بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.
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