كاس تونس لكرة اليد - الترجي الرياضي يتاهل الى الدور النهائي


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 16:04 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تأهل الترجي الرياضي التونسي الى الدور النهائي لكأس تونس لكرة اليد بعد فوزه على مستقبل مجاز الباب ( 30-25)، اليوم السبت، بقاعة مجاز الباب في الدور نصف النهائي.


وسيواجه الترجي الرياضي في الدور النهائي الفائز من لقاء النجم الساحلي والنادي الأفريقي الذي يقام حاليا.

وسيدور نهائي كأس تونس يوم الأربعاء 11 ماي بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس.

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