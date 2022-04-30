جميلة الشيحي: وقت رمضان والاعياد وقت العائلة ملمومة وشايخة انا نبكي خاطر نعيش وحدي

قالت الممثلة جميلة الشيحي في برنامج كبّر ألأذان على إذاعة " اي اف ام" انها تعيش حالة من الوحدة بعد أن اختارت ان لا تتزوج وان لا تقيم عائلة.وأضافت جميلة الشيحي " اجد راحتي في وحدتي لكن في المقابل في رمضان والاعياد اشعر بالوحدة وهذه حقيقة".وتابعت " في كثير من الأحيان أصل الى حد البكاء عندما أتذكر الماضي في منزل والدي خاصة وان رمضان شهر لمة".