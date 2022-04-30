جميلة الشيحي: وقت رمضان والاعياد وقت العائلة ملمومة وشايخة انا نبكي خاطر نعيش وحدي


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 14:20 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قالت الممثلة جميلة الشيحي في برنامج كبّر ألأذان على إذاعة " اي اف ام" انها تعيش حالة من الوحدة بعد أن اختارت ان لا تتزوج وان لا تقيم عائلة.
وأضافت جميلة الشيحي " اجد راحتي في وحدتي لكن في المقابل في رمضان والاعياد اشعر بالوحدة وهذه حقيقة".

وتابعت " في كثير من الأحيان أصل الى حد البكاء عندما أتذكر الماضي في منزل والدي خاصة وان رمضان شهر لمة".


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