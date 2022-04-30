الكاف: تأمين كل الظروف لانجاح موسم الحصاد للزراعات الكبرى

كثفت ولاية الكاف في استعداداتها المتصلة بتأمين افضل الظروف لانجاح موسم الحصاد للزراعات الكبرى وخاصة منها قطاع الحبوب وذلك لضمان تجميع اكبر الكميات الممكنة سيما وأن موسم الحصاد لهذه السنة يعد "واعدا وافضل بكثير من موسم السنة الماضية"واشار تقرير للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قدمته امس الجمعة أثناء الاجتماع الذي انتظم بمقر الولاية، إلى توفر كل الظروف المادية والبشرية لانجاح هذا الموعد الهام، سيما من حيث فتح مراكز التجميع القارة للحبوب والتي أضيف إليها هذه السنة مركزان محوريان لنقل الحبوب، وذلك بعد القيام بعمليات التفقد التي أجريت على كل المراكز وتقديم اقتراحات فتحها للسلطات المركزية في الآجال المحددةكما تطرق المشاركون في الاجتماع إلى الاستعدادات المتصلة بتنظيف حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية والتوقي من الحرائق، حيث تقرر فتح مركزين متقدمين للحماية المدنية بكل من السرس والدهماني باعتبارهما يمثلان مواقع الإنتاج الأساسية في الجهة، بما سيجعل الموسم، وفق رئيس قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف حسن النحايلي، يحقق الأهداف المرجوة ومنها بالخصوص تجميع أكبر الكميات الممكنة والحفاظ على المحاصيل من الاتلاف ونقلها إلى مراكز الخزن المحورية في أسرع وقت ممكن تلافيا لاي ضياع أو إتلاف للإنتاج الفلاحي من الحبوب هذه السنة، خاصة بعد القيام بعمليات تعديل آلات الحصاد وربط التبن خلال الأسابيع الماضية.