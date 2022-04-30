فيديو.... ايمن الصفاقسي يضع فريقه فيوتشر على طريق الفوز امام مصر المقاصة


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 10:39 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قاد المهاجم التونسي أيمن الصفاقسي فريقه فيوتشر الى الفوز على مضيفه مصر المقاصة بتحقيقه الهدف الاول في الفوز العريض 3-صفر يوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية لحساب الجولة السابعة عشرة للبطولة المصرية لكرة القدم.


وبادر ايمن الصفاقسي بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة الثانية قبل ان يضيف احمد عاطف ثنائية ليرفع فيوتشر بذلك رصيده الى 28 نقطة في المركز الرابع من 16 مباراة بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 10 نقاط في المركز قبل الاخير من 17 مباراة.





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